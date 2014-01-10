Lewandowski, bodyguard tuttu

ONUR DİNÇER / SKORER

Borussia Dortmund’dan Bayern Münih’e transfer olan Robert Lewandowski bundan böyle bodyguardlarla gezecek. Bavyera ekibi ile temmuz ayından geçerli sözleşme imzalayan ve gelecek sezon kırmızı beyazlı formayı giyecek olan Polonyalı forvetin hayatından endişe ettiği belirtildi.

Dortmund taraftarının tepkisinden çekinen yıldız golcü, sezonun geri kalan bölümünde sarı siyahlı forma ile mücadelesine devam ederken kendisini korumaya aldığı bildirildi. Konuyla ilgili Bild gazetesine açıklamalarda bulunan oyuncunun menajeri Maik Barthel, “Evet koruma alacağız” diyerek bu durumu doğruladı. Geçtiğimiz yıl takımın yıldızı Götze’yi Bayern’i kaptıran Dortmund’da, Lewandowski’nin de Bavyera ekibi tarafından transfer edilmesi taraftarı adeta çılgına çevirmişti.