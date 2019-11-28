Lewandowski, Devler Ligi'nde 23 takÄ±mÄ± geride bÄ±raktÄ±

UEFA Åžampiyonlar Liginde 5inci maÃ§lar geride kalÄ±rken, forvet oyuncularÄ± bu sezon gÃ¶sterdikleri performansla parmak Ä±sÄ±rtÄ±yor.

Åžampiyonlar Ligi B Grubunda oynadÄ±ÄŸÄ± 5 maÃ§ta 5 galibiyet alan Bayern MÃ¼nihte PolonyalÄ± golcÃ¼ Robert Lewandowski attÄ±ÄŸÄ± 10 golle takÄ±mÄ±nÄ± sÄ±rtlÄ±yor. Alman ekibi, gruplarda 5inci maÃ§lar sonunda 21 golle en Ã§ok gol atan takÄ±m olurken bu gollerin 10u Lewandoswkiden geldi. 31 yaÅŸÄ±ndaki golcÃ¼ oyuncu, bu sezon Åžampiyonlar Liginde oynanan tÃ¼m maÃ§larda gol atma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi. Son olarak Bayern MÃ¼nihin deplasmanda KÄ±zÄ±l YÄ±ldÄ±zÄ± 6-0 maÄŸlup ettiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmada rakip filelere 4 gol birden gÃ¶nderen Lewandowski, 14 dakikada attÄ±ÄŸÄ± 4 golle en kÄ±sa sÃ¼rede 4 gol atan oyuncu oldu. 53Ã¼ncÃ¼ dakikada penaltÄ±dan attÄ±ÄŸÄ± golle skoru 2-0'a getiren Lewandowski, 60, 64 ve 67nci dakikalarda da rakip fileleri havalandÄ±rdÄ±. PolonyalÄ± golcÃ¼, grup maÃ§larÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±na 1 maÃ§ kala, grup aÅŸamasÄ±nda en Ã§ok gol atan Cristiano Ronaldonun 1 gol gerisinde bulunuyor.

TEK BAÅžINA 23 TAKIMI GERÄ°DE BIRAKTI

PolonyalÄ± golcÃ¼ attÄ±ÄŸÄ± 10 golle Åžampiyonlar Liginde 23 takÄ±mÄ± geride bÄ±raktÄ±. Åžampiyonlar Liginde gruplarda yer alan takÄ±mlardan 23 tanesi Lewandowskinin gol sayÄ±sÄ±nÄ± yakalayamadÄ±. Grup maÃ§larÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±na 1 maÃ§ kala 10uncu golÃ¼nÃ¼ kaydeden Lewandowski; Atletico Madrid, Barcelona, Ä°nter, Borussia Dortmund, Chelsea, Napoli, Valencia ve Leipzigin de iÃ§inde yer aldÄ±ÄŸÄ± 23 takÄ±mÄ± geride bÄ±raktÄ±. Lewandowski, Ä°talyan devi Juventus ile de aynÄ± sayÄ±da gol kaydetti.Â

19'LUK HAALAND PERFORMANSIYLA GÃ–Z DOLDURUYOR

Åžampiyonlar Ligindeki gol krallÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±nda Lewandowskinin en yakÄ±n takipÃ§isi Salzburgun 19 yaÅŸÄ±ndaki NorveÃ§li golcÃ¼sÃ¼ Erlin Haaland oldu. Grup maÃ§larÄ±nda Ã§Ä±ktÄ± 5 maÃ§Ä±n tamamÄ±nda 8 gol atan genÃ§ golcÃ¼, Åžampiyonlar Liginde gruplardaki 5 maÃ§ta da gol atma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶steren en genÃ§ futbolcu oldu. Åžampiyonlar Liginde sadece 1 maÃ§ta 90 dakika sahada kalabilen Haaland, Genke 2 maÃ§ta 4, Napoliye 2 maÃ§ta 3, Liverpoola ise 1 gol atma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi. Haaland, bu sezon Salzburg, formasÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 19 maÃ§ta da toplamda 27 kez rakip fileleri havalandÄ±rdÄ±. GenÃ§ golcÃ¼ bu sezon gÃ¶sterdiÄŸi performansla dev takÄ±mlarÄ±n transfer listesindeki yerini aldÄ±. HaalandÄ±n transfer olmasÄ± halinde bonservisinin en az 100 milyon Euro olmasÄ± bekleniyor.

KANE VE SON, TOTTENHAMI SIRTLIYOR

Åžampiyonlar Ligi B Grubunda 5inci maÃ§lar sonunda topladÄ±ÄŸÄ± 10 puanla bir Ã¼st tura yÃ¼kselmeyi garantileyen Tottenhamda takÄ±mÄ±n golcÃ¼leri Harry Kane ve Heung-Min Son takÄ±mÄ±nÄ± sÄ±rtlÄ±yor. Ä°ngiliz golcÃ¼ Kane, 5 maÃ§ sonunda 6 kez rakip fileleri sarma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterirken, GÃ¼ney Koreli Son da 5 maÃ§ta attÄ±ÄŸÄ± 5 golle takÄ±mÄ±nÄ± katkÄ± saÄŸladÄ±. Tottenham, 5 maÃ§ta rakip fileleri toplamda 17 kez havalandÄ±rÄ±rken, bu gollerin 11i bu ikiliden geldi.

ASÄ°ST KRALLIÄžINDA ZÄ°RVE ZÄ°YECH'Ä°N

Åžampiyonlar Liginde asist krallÄ±ÄŸÄ±nda ilk sÄ±rada ise AjaxÄ±n FaslÄ± oyuncusu Hakim Ziyech yer alÄ±yor. Hollanda ekibi Ziyechin asist yaptÄ±ÄŸÄ± maÃ§larda maÄŸlup olmadÄ±. Ajax, bu sezon Ziyechin gol ya da asist yapma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶steremediÄŸi maÃ§ta sahasÄ±nda Chelseaye 1-0 maÄŸlup olmuÅŸtu. 5 asistle Devler Liginde zirvede yer alan Ziyech ayrÄ±ca attÄ±ÄŸÄ± 3 golle de takÄ±mÄ±na katkÄ± saÄŸladÄ±. Ziyechi, 4 asist ile Corentin Tolisso ve Roberto Firmino, 3 asistle Riyad Mahrez ve Takumi Minamino takip ediyor.

Â

Â

Â