Lewandowski Dortmund taraftarı dövdü iddiası!

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler



Lewandowski ile ilgili korkulan oldu, ortalık gerildi. Borussia Dortmund’un yıldız futbolcusu geçtiğimiz günlerde Bayern Münih’e imza atmıştı. Ancak bu imzanın temmuz ayından itibaren geçerli olacak olması akıllarda soru işareti bırakmıştı.



Polonyalı forvetin sezon sonuna kadar Dortmund’da kalmaya devam edecek olması nedeniyle sıkıntı doğabileceği endişesi dile getirilmişti. Sarı siyahlı taraftarlar takımın yıldızının ezeli rakibine transfer olmasından dolayı rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi.



Ve dün bu gerginlik patladı. Robert Lewandowski ile Dortmund taraftarları arasında gerilim son noktasına fırladı. Dortmund kentinde bir taraftar yoldan geçerken arabasının içinde Lewandowski’yi gördü. Futbolcuya kızgınlığından dolayı orta parmağını gösterdi. Ardından oyuncu arabadan inerek genç taraftarın üzerine yürüdü.



Genç taraftar, “Yaptığım hareket doğru değildi. Ancak o da hışımla arabadan inip, kızgın bir boğa gibi üzerime çullandı. Beni yakamdan tutarak ‘ne yaptığını sanıyorsun?’ dedi. Ardından elinin içiyle alnıma vurdu. Darbenin etkisiyle geriye doğru uçtum” dedi.



‘Yüzüne vurmadım’



Olayla ilgili iki tanık olduğu, bu kişilerin de yaşananları verdikleri ifadede doğruladıkları belirtildi. Açıklamada bulunan polis kaynakları, “Borussia Dortmundlu futbolcu ile ilgili tarafımıza fiili saldırı suçlaması yapıldı” ifadelerini kullandı. Lewandowski olayın evinin yakınında yaşandığını dile getirirken, “Benim özel alanıma giren kimseye kuvvet kullanmadım. Arabadan indim ve elimi omzuna koyarak neden yaptığını sordum o kadar. Yüzüne dokunmadım” diyerek suçlamaları reddetti. Oyuncunun taraftarla arasında doğması muhtemel gerilimlere karşı bodyguard tutmayı düşündüğü geçtiğimiz günlerde menajeri tarafından dile getirilmişti. Bu olayın ardından konuyla ilgili gelişmelerin yaşanmasının beklendiği yorumu yapıldı.