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06.01.2014 - 12:50 | | ANKARA (AA)

Lewandowski'den Dortmund taraftarına mesaj

Borussia Dortmundlu futbolcu Lewandowski, "Hala başarmak istediğimiz hedefler var" dedi.

Lewandowski'den Dortmund taraftarına mesaj
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Bayern Münih ile 5 yılllık kontrat imzalayan Borussia Dortmund'un Polonyalı forveti Robert Lewandowski, sarı-siyahlı taraftarlara hala birlikte başaracakları işlerin olduğunu söyledi.

Lewandowski, bir diğer Alman ekibi Bayern Münih ile 1 Temmuz 2014'ten itibaren 5 yıllığına anlaşmasından 2 gün sonra kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamayla Borussia Dortmund taraftarlarına seslendi. Ligde sarı siyalı formayla 115 maçta 65 kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki golcü, "Kalan 6 ayda hala başarmak istediğimiz hedefler var. Verdiğim karardan memnun olmayanlarınız olsa bile beni destekleyeceğinizi umuyorum. Borussia Dortmund için kendi hesabıma düşen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

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