Lewandowski'den Dortmund taraftarına mesaj

Bayern Münih ile 5 yılllık kontrat imzalayan Borussia Dortmund'un Polonyalı forveti Robert Lewandowski, sarı-siyahlı taraftarlara hala birlikte başaracakları işlerin olduğunu söyledi.

Lewandowski, bir diğer Alman ekibi Bayern Münih ile 1 Temmuz 2014'ten itibaren 5 yıllığına anlaşmasından 2 gün sonra kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamayla Borussia Dortmund taraftarlarına seslendi. Ligde sarı siyalı formayla 115 maçta 65 kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki golcü, "Kalan 6 ayda hala başarmak istediğimiz hedefler var. Verdiğim karardan memnun olmayanlarınız olsa bile beni destekleyeceğinizi umuyorum. Borussia Dortmund için kendi hesabıma düşen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.