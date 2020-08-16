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16.08.2020 - 18:35 | | AA

Lewis Hamilton, Michael Schumacher'in rekorunu kırdı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın İspanya Grand Prix'sinde zaferi Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton elde etti. İngiliz pilot, Michael Schumacher ile paylaştığı F1 tarihinde en fazla podyuma çıkan pilot unvanını tek başına ele geçirdi.

Lewis Hamilton, Michael Schumacher'in rekorunu kırdı!
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. yarışı İspanya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu. 

Sezonun 6. mücadelesi, İspanya'nın Barcelona kentindeki 4,6 kilometrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapıldı. 

Hamilton, yarışı başladığı gibi ilk sırada tamamladı ve sezonun 4. birinciliğine ulaştı.  

Kariyerinde 156. kez bir yarışı ilk 3'te bitiren Hamilton, Michael Schumacher ile paylaştığı F1 tarihinde en fazla podyuma çıkan pilot unvanını tek başına ele geçirdi. Hamilton'ın 88 birincilik, 40 ikincilik, 28 de üçüncülüğü bulunuyor. 

Startta 2. sıraya yükselen Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen, liderin 24.1 saniye arkasında 2'nciliği elde etti. Takım arkadaşı Hamilton'dan 44.7 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Valtteri Bottas ise 3. oldu. 

Sezonun 7. yarışı Belçika Grand Prix'si, 30 Ağustos'ta yapılacak. 

Lewis Hamilton, Michael Schumacherin rekorunu kırdı

İspanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu: 

Pilotlar klasmanı 

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 132 puan 

2. Max Verstappen (Hollanda): 95 

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 89 

4. Charles Leclerc (Monaco): 45 

5. Lance Stroll (Kanada) 40 

Takımlar klasmanı 

1. Mercedes: 221 

2. Red Bull: 135 

3. Racing Point: 63 

4. McLaren: 62 

5. Ferrari: 61

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