Lewis Hamilton, Schumacher’in rekorunu kırmayı bekliyor!



Formula 1’de İspanya Grand Prix’sinde zirveye çıkan ve kariyerinin 88. zaferini elde eden Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 156. kez podyuma çıkmayı başararak efsane isim Michael Schumacher’in podyum rekorunu kırmıştı. Hamilton daha sezon başında bunu gerçekleştirirken asıl büyük rekor için de geri sayıma geçti. Yıldız sürücü üç yarışı daha birincilikle bitirirse, 91 kez damalı bayrağı ilk sırada görüp Schumacher’i yakalamış olacak.