Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMotor Sporları Haberleri Lewis Hamilton’a ‘şövalye’ unvanı verildi
31.12.2020 - 10:38 | | İngiltere,(DHA)

Lewis Hamilton’a ‘şövalye’ unvanı verildi

Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, Birleşik Krallık tarafından verilen Yeni Yıl Onur Listesi’nde yer alarak ‘şövalye’ unvanının sahibi oldu.

Lewis Hamilton’a ‘şövalye’ unvanı verildi
ABONE OL

Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton (35), Birleşik Krallık Yeni Yıl Onur Listesi’nde yer alarak şövalye unvanı aldı. ‘Sir’ Lewis Hamilton’ın yanı sıra bu yıl onur unvanları, koronavirüs salgınında çalışma yapan kişilere verildi. İngiliz pilot, iki Britanyalı Stirling Moss ve Jackie Stewart ve Avustralyalı Jack Brabham'dan sonra şövalye unvanı verilen dördüncü F1 pilotu oldu.

Lewis Hamilton’a ‘şövalye’ unvanı verildi

 

    Burak Çalık: Kimsenin bize olan inancı kırılmasın
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. LeBron James tarihe geçti!
      LeBron James tarihe geçti!
    2. 'Kimsenin bize olan inancı kırılmasın'
      'Kimsenin bize olan inancı kırılmasın'
    3. 'İnşallah 2021 yılında pandemi biter'
      'İnşallah 2021 yılında pandemi biter'
    4. Bodrumspor'dan gol yağmuru
      Bodrumspor'dan gol yağmuru
    5. Webo için atılan tweet rekor kırdı!
      Webo için atılan tweet rekor kırdı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Göztepe'den Lens hamlesi

    Son dakika - Göztepe'den Lens hamlesi

    Turgutluspor'un keyfi yerinde

    Turgutluspor'un keyfi yerinde

    Manisa FK devreyi yenilgisiz lider tamamladı

    Manisa FK devreyi yenilgisiz lider tamamladı

    Lewis Hamilton’a ‘şövalye’ unvanı verildi

    Lewis Hamilton’a ‘şövalye’ unvanı verildi

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet