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04.11.2019 - 23:49 | | AA

Lider Alanyaspor'da 3 eksik!

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â

Lider Alanyaspor'da 3 eksik!
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Aytemiz Alanyaspor, SÃ¼per Lig'in 11. haftasÄ±nda 10 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Trabzonspor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â 

Turuncu-yeÅŸilli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Cengiz AydoÄŸan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktÃ¶r Erol Bulut yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â 

IsÄ±nma hareketleriyle baÅŸlayan idman, dar alanda pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ve ardÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸen Ã§ift kale maÃ§la tamamlandÄ±. SakatlÄ±klarÄ± bulunan Lokman GÃ¶r, Juanfran ve Musa Ã‡aÄŸÄ±ran, antrenmana katÄ±lmadÄ±.Â 

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla devam edecek.

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