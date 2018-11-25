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25.11.2018 - 11:37 | | AA

Lider Başakşehir, Göztepe deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı son 5 karşılaşmayı da kazanan Göztepe, yarın lider Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Lider Başakşehir, Göztepe deplasmanında
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Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta kapanış maçında lider Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bornova Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Ligdeki ilk 12 maçında 27 puan toplayan Medipol Başakşehir, liderlik koltuğunda oturuyor.

İlk 12 hafta sonunda 6 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan Göztepe ise 18 puana sahip.

Kadroda 3 eksik

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Eljero Elia ve Alparslan Erdem bu maçta da forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Mahmut Tekdemir de Göztepe müsabakasında takımındaki yerini alamayacak.

İki takım arasında geçen sezon oynanan her iki karşılaşmada da Medipol Başakşehir sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Adama Traore, Deniz Kadah ve Kerem Atakan Kesgin yarınki maçta forma giyemeyecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Titi, Wallace Reis, Lamine Gassama, Celso Borges ve Alpaslan Öztürk yarın da kart görmeleri halinde 14. haftadaki Antalyaspor maçında oynayamayacak.

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