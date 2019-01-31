31.01.2019 - 15:29 | | İSTANBUL (AA)
Lider Başakşehir'de Akhisarspor mesaisi
Başakşehir'de koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 dar alanda oyun oynanırken, idman çift kale maçla sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, antrenman dinamik ısınma ile başladı.
Koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 dar alanda oyun oynanırken, idman çift kale maçla sona erdi.