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31.01.2019 - 15:29 | | İSTANBUL (AA)

Lider Başakşehir'de Akhisarspor mesaisi

Başakşehir'de koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 dar alanda oyun oynanırken, idman çift kale maçla sona erdi.

Lider Başakşehir'de Akhisarspor mesaisi
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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, antrenman dinamik ısınma ile başladı.

Koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 dar alanda oyun oynanırken, idman çift kale maçla sona erdi.

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