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13.03.2019 - 15:18 | | İSTANBUL,(DHA)

Lider Başakşehir'de Kayserispor mesaisi

Liderlik koltuğunda oturan turuncu-lacivertli takım, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Lider Başakşehir'de Kayserispor mesaisi
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başlarken, çabukluk ve dayanıklılık çalışmasının ardından 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman geniş alanda oynanan oyunla sona erdi.

Turuncu lacivertliler, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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