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30.04.2019 - 15:20 | | AA

Lider Başakşehir'de Sivasspor hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 3 Mayıs Cuma günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Lider Başakşehir'de Sivasspor hazırlıkları
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3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bulunan antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen çalışmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın, çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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