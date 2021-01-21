Lider Beşiktaş, Karagümrük'e konuk oluyor! Karagümrük-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Karagümrük-Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Lig'de 38 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş bugün Süper Lig'in 20. hafta maçında Karagümrük'e konuk olacak. Geçtiğimiz hafta derbi maçında Galatasaray'ı 2-0'lık skorla geçen Beşiktaş, Karagümrük deplasmanından 3 puanla dönüp liderliğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Son iki haftada 6 puan toplayan ve ligde 7. sırada yer alan Karagümrük ise yükselişini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Peki Karagümrük-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Karagümrük-Beşiktaş maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak olan mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih, Campi, Alparslan, Ndiaye, Biglia, Ndao, Bertolacci, Borini, Mevlüt

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar