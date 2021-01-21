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21.01.2021 - 10:18 |

Lider Beşiktaş, Karagümrük'e konuk oluyor! Karagümrük-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 20. hafta maçında Beşiktaş, Karagümrük'e konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Galatasaray'ı 2-0'lık skorla geçen ve şampiyonluk yarışında önemli bir virajı daha aşmış olan Beşiktaş'ta gözler bugün oynanacak olan Karagümrük maçına çevrildi. Maçın başlamasına kısa bir süre kala maçın yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Peki Karagümrük-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Lider Beşiktaş, Karagümrük'e konuk oluyor! Karagümrük-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
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Karagümrük-Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Lig'de 38 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş bugün Süper Lig'in 20. hafta maçında Karagümrük'e konuk olacak. Geçtiğimiz hafta derbi maçında Galatasaray'ı 2-0'lık skorla geçen Beşiktaş, Karagümrük deplasmanından 3 puanla dönüp liderliğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Son iki haftada 6 puan toplayan ve ligde 7. sırada yer alan Karagümrük ise yükselişini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Peki Karagümrük-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Karagümrük-Beşiktaş maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak olan mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih, Campi, Alparslan, Ndiaye, Biglia, Ndao, Bertolacci, Borini, Mevlüt

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar

 

 

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