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18.02.2021 - 16:11 | | AA

Lider Galatasaray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

Antalya'da kamp yapan sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Sofiane Feghouli takımdan ayrı çalıştı

Lider Galatasaray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haftaya averajla rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin önünde lider giren sarı-kırmızılı takım, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları ve maçının deplasmanda olmasından dolayı Antalya'da kampa girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Serik ilçesinin Belek Turizm Bölgesi'ndeki Sueno Hotels Deluxe Belek'in tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Pas oyunları ile devam eden idmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sakatlığı süren Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel çalışma yaptı.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Lider Galatasarayda Alanyaspor maçı hazırlıkları

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