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02.01.2019 - 21:05 | | AA

Lider Medipol Başakşehir topbaşı yaptı

Lider Medipol Başakşehir, ikinci yarının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Lider Medipol Başakşehir topbaşı yaptı
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Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, 5'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda oyun ile sona erdiği belirtildi.

Alparslan Erdem'in antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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