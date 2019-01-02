Lider Medipol Başakşehir topbaşı yaptı

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.



Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, 5'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda oyun ile sona erdiği belirtildi.



Alparslan Erdem'in antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı aktarıldı.



Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.