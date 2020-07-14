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14.07.2020 - 01:39 | | AA

Lider Real Madrid adÄ±m adÄ±m ÅŸampiyonluÄŸa yürüyor!

La Liga'nÄ±n 36. haftasÄ±nda deplasmanda Granada'yÄ± 2-1 yenen Real Madrid, tarihindeki 34'Ã¼ncÃ¼ ÅŸampiyonluÄŸunu ilan etmeye Ã§ok yaklaÅŸtÄ±.Â

Lider Real Madrid adÄ±m adÄ±m ÅŸampiyonluÄŸa yürüyor!
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Ä°spanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasÄ±nda deplasmanda Granada'yÄ± 2-1 yenen Real Madrid, tarihindeki 34'Ã¼ncÃ¼ ÅŸampiyonluÄŸunu ilan etmeye Ã§ok yaklaÅŸtÄ±.Â 

Real Madrid, zorlu deplasmandan 3 puanÄ±, ilk yarÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±nda Mendy (Dk. 10) ve Karim Benzema (Dk. 19) ile bulduÄŸu gollerle aldÄ±.Â 

GÃ¼Ã§lÃ¼ rakibine ikinci yarÄ± Ã§ok zor anlar yaÅŸatan ev sahibi Granada'nÄ±n tek golÃ¼nÃ¼ ise 50. dakikada Darwin Machis kaydetti.Â 

AldÄ±ÄŸÄ± galibiyetle ligin bitimine iki hafta kala puanÄ±nÄ± 83'e Ã§Ä±karan Real Madrid, en yakÄ±n rakibi Barcelona'nÄ±n 4 puan Ã¶nÃ¼nde liderliÄŸini korudu.

Lider Real Madrid adÄ±m adÄ±m ÅŸampiyonluÄŸa yÃ¼rÃ¼yor

Â Real Madrid, 16 Temmuz PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda Villarreal'e karÅŸÄ± oynanacaÄŸÄ± maÃ§Ä± kazanmasÄ± ya da Barcelona'nÄ±n sahasÄ±nda yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada Osasuna'yÄ± yenememesi halinde ÅŸampiyonluÄŸunu ilan edecek.Â 

La Liga'da 33 kez ile lig kupasÄ±nÄ± en fazla mÃ¼zesine gÃ¶tÃ¼ren takÄ±m olan Real Madrid, Barcelona'nÄ±n son iki sezondur ligdeki ÅŸampiyonluk Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de sona erdirmiÅŸ olacak.Â 

DiÄŸer yandan 2. ligden Ã§Ä±karak bu sezon mÃ¼cadele ettiÄŸi La Liga'da "sÃ¼rpriz takÄ±m" olarak gÃ¶sterilen ve gelecek sezon UEFA Avrupa KupasÄ±'na katÄ±lma hedefi olan Granada, 50 puanla 10'uncu sÄ±rada kaldÄ±.Â 

Granada'da forma giyen TÃ¼rk futbolcu Ä°smail KÃ¶ybaÅŸÄ±, Real Madrid maÃ§Ä±nda yedek baÅŸlarken 85'inci dakikada Machis'in yerine oyuna dahil oldu.

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