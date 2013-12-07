Lider, Rize'de 3 puan arıyor! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i

Fethiyespor'a Kadıköy'de 2-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden lider Fenerbahçe, bu akşam Çaykur Rizespor karşısında hem moral hem de 3 puan arıyor...

Sarı-Lacivertliler, bu zorlu deplasmandan kayıpsız dönüp rakipleriyle arasındaki puan farkını korumayı amaçlıyor... Büyük düşüş yaşayan Karadeniz temsilcisi ise kötü gidişe dur demek istiyor.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapatan kaptan Emre ile PFDK tarafından iki maç cezaya çarptırılan Raul Meireles yer alamayacak. Ayrıca Yobo, Kadlec ve Holmen, önceki haftalarda olduğu gibi yabancı kontenjanı nedeniyle forma giyemeyecek.

Rize Yenişehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Yunus Yıldırım'ın yöneteceği karşılaşmayı Lig TV canlı olarak ekranlara getirecek.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i şöyle:

FENERBAHÇE: Volkan, Gökhan, Alves, Egemen, Caner, Cristian, Mehmet Topal, Alper, Kuyt, Emenike, Sow

Çaykur Rizespor'un 11'i:

ÇAYKUR RİZESPOR: Serkan, Koray, Oboabona, Viera, Ali Adnan, Kıvanç, Sylvestre, Tevfik, Cernat, Sercan, Kweuke