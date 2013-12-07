Lider, Rize'de 3 puan arıyor! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i
Fethiyespor'a evinde 2-1 yenilerek Türkiye Kupası'na veda eden Fenerbahçe lige döndü. Sarı-lacivertli takım bu akşam saat 19.00'da galibiyet özlemi çeken Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçen hafta derbide olduğu gibi forvette Emenike'ye görev verdi. Webo ise yedek kulübesinde oturdu. Zorlu mücadeleyi Skorer'in canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.
Fethiyespor'a Kadıköy'de 2-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden lider Fenerbahçe, bu akşam Çaykur Rizespor karşısında hem moral hem de 3 puan arıyor...
Sarı-Lacivertliler, bu zorlu deplasmandan kayıpsız dönüp rakipleriyle arasındaki puan farkını korumayı amaçlıyor... Büyük düşüş yaşayan Karadeniz temsilcisi ise kötü gidişe dur demek istiyor.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapatan kaptan Emre ile PFDK tarafından iki maç cezaya çarptırılan Raul Meireles yer alamayacak. Ayrıca Yobo, Kadlec ve Holmen, önceki haftalarda olduğu gibi yabancı kontenjanı nedeniyle forma giyemeyecek.
Rize Yenişehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Yunus Yıldırım'ın yöneteceği karşılaşmayı Lig TV canlı olarak ekranlara getirecek.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i şöyle:
FENERBAHÇE: Volkan, Gökhan, Alves, Egemen, Caner, Cristian, Mehmet Topal, Alper, Kuyt, Emenike, Sow
Çaykur Rizespor'un 11'i:
ÇAYKUR RİZESPOR: Serkan, Koray, Oboabona, Viera, Ali Adnan, Kıvanç, Sylvestre, Tevfik, Cernat, Sercan, Kweuke