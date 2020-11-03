Lider VakıfBank'tan 12'de 12

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14'üncü haftasında PTT'yi deplasmanda 18-25, 13-25 ve 16-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve 12'de 12 yaparak ligdeki liderliğini sürdürdü. TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-8 önde girdiği ilk set 25-18 aldı.

Oyundaki üstünlüğünü ikinci sette de sürdüren VakıfBank, teknik molaya 12-5 önde girdi. Hücum ve savunmadaki performansına mola dönüşü de devam eden sarı-siyahlılar, seti 25-13 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. PTT'nin üçüncü sette dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 25-16, maçı da 3-0 kazanarak, liderliğini sürdürdü. Ligde iki maçı eksik olan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 15'inci haftasında 7 Kasım Cumartesi günü Çan Gençlik Kale Spor'u VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

PTT-VAKIFBANK: 0-3

SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Erhan Alparslan, İlknur Çakar

PTT: Bahar 2, Dimitrova 19, Ceyda 1, Vuchkova 4, Cansu 1, Merve 3, Simay (L), Mislina 1, Nur, Su 1

VAKIFBANK: Kübra 4, Maja 1, Gabi 19, Melis 9, Haak 15, Tuğba 9, Gizem (L)

SETLER: 18-25, 13-25, 16-25

SÜRE: 63 dakika (23', 19', 21')