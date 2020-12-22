Lider VakıfBank'tan İlbank'a set yok

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nde ertelenen altıncı hafta maçında İlbank'ı deplasmanda 20-25, 12-25 ve 19-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki liderliğini sürdürdü. TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla başlarken sarı-siyahlılar, teknik molaya 12-11 önde girdi. Mola dönüşü etkili servisler atan VakıfBank, hücum ve servis sayılarıyla seti 25-20 almayı başardı.

İlk setteki gibi karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin devamında oyundaki üstünlüğü eline alan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-6 önde girdiği bu seti de hücum performansıyla 25-12 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Etkili oyununu üçüncü sete de taşıyan VakıfBank, İlbank'ın geri dönüşüne izin vermedi ve çekişmeli geçen seti 25-19, mücadeleyi 3-0 kazandı. Sultanlar Ligi'ndeki 23'üncü galibiyetini alan sarı-siyahlılar, 24 haftada topladığı 69 puanla zirvede yer alıyor.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

İLBANK-VAKIFBANK: 0-3

SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Bilal Çağlar, Aysim Erginay

İLBANK: Eva 2, Birgül 8, Ceyda 6, Yağmur 7, Ezgi 2, Sinead 9, Ceren (L), Yaprak 3, Eylül, Melda 1, Tuğçe 2, Yasemin

VAKIFBANK: Kübra 8, Maja 4, Michelle 15, Milena 12, Gözde 7, Tuğba 14, Ayça (L), Haak 3, Cansu

SETLER: 20-25, 12-25, 19-25

SÜRE: 67 dakika (23', 21', 23')