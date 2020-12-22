Lider VakıfBank'tan İlbank'a set yok
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nde ertelenen altıncı hafta maçında İlbank'ı deplasmanda 20-25, 12-25 ve 19-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki liderliğini sürdürdü. Sultanlar Ligi'ndeki 23'üncü galibiyetini alan sarı-siyahlılar, 24 haftada topladığı 69 puanla zirvede yer alıyor.
Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nde ertelenen altıncı hafta maçında İlbank'ı deplasmanda 20-25, 12-25 ve 19-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki liderliğini sürdürdü. TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla başlarken sarı-siyahlılar, teknik molaya 12-11 önde girdi. Mola dönüşü etkili servisler atan VakıfBank, hücum ve servis sayılarıyla seti 25-20 almayı başardı.
İlk setteki gibi karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin devamında oyundaki üstünlüğü eline alan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-6 önde girdiği bu seti de hücum performansıyla 25-12 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Etkili oyununu üçüncü sete de taşıyan VakıfBank, İlbank'ın geri dönüşüne izin vermedi ve çekişmeli geçen seti 25-19, mücadeleyi 3-0 kazandı. Sultanlar Ligi'ndeki 23'üncü galibiyetini alan sarı-siyahlılar, 24 haftada topladığı 69 puanla zirvede yer alıyor.
MAÇIN İSTATİSTİĞİ
İLBANK-VAKIFBANK: 0-3
SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu
HAKEMLER: Bilal Çağlar, Aysim Erginay
İLBANK: Eva 2, Birgül 8, Ceyda 6, Yağmur 7, Ezgi 2, Sinead 9, Ceren (L), Yaprak 3, Eylül, Melda 1, Tuğçe 2, Yasemin
VAKIFBANK: Kübra 8, Maja 4, Michelle 15, Milena 12, Gözde 7, Tuğba 14, Ayça (L), Haak 3, Cansu
SETLER: 20-25, 12-25, 19-25
SÜRE: 67 dakika (23', 21', 23')