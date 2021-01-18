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18.01.2021 - 09:46 | | AA

Ligin 20. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.

Ligin 20. hafta mücadelesi yarın başlayacak
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları şöyle:

Yarın:

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)

20 Ocak Çarşamba:

16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-Yeni Malatyaspor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)

21 Ocak Perşembe:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)

Ligin 20. hafta mücadelesi yarın başlayacak

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