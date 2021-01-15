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15.01.2021 - 21:16 |

Ligue 1'de Lorient-Dijon maçına koronavirüs engeli

Ligue 1'de 17 Ocak'ta oynanması planlanan Lorient-Dijon karşılaşması, ev sahibi ekipte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Ligue 1'de Lorient-Dijon maçına koronavirüs engeli
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 17 Ocak'ta oynanması planlanan Lorient-Dijon karşılaşması, ev sahibi ekipte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi. 

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Lorient Kulübünde görülen Kovid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü ve 20. haftada 17 Ocak Pazar günü oynanması planlanan Lorient-Dijon mücadelesinin tedbir amaçlı ertelendiği duyuruldu. 

Müsabakanın yapılacağı tarihin sonradan açıklanacağı ifade edildi. 

Koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 12'ye yükselen Lorient, karşılaşmanın ertelenmesi için federasyona başvurmuştu.

Ligue 1de Lorient-Dijon maçına koronavirüs engeli

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