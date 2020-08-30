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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Lille deplasmanda tek golle kazandı! Burak Yılmaz asist yaptı
30.08.2020 - 16:05 | | AA

Lille deplasmanda tek golle kazandı! Burak Yılmaz asist yaptı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 mağlup etti.

Lille deplasmanda tek golle kazandı! Burak Yılmaz asist yaptı
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Auguste Delaune Stadı'ndaki ikinci hafta mücadelesine Lille forması giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı ise 79. dakikada Jonathan Ikone'nin yerine oyuna girdi.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Burak Yılmaz'ın pasıyla ceza alanı önünde hareketlenen Jonathan Bamba, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde skoru korumasını bilen Lille, sahadan üç puanla ayrıldı.

İlk maçında Rennes ile berabere kalan Lille, bu galibiyetle puanını 4'e çıkardı.

Lille deplasmanda tek golle kazandı Burak Yılmaz asist yaptı

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