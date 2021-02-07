Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Lille, Nantes'ı yenerek liderliğini sürdürdü
07.02.2021 - 23:23 | | AA

Lille, Nantes'ı yenerek liderliğini sürdürdü

Ligue 1'in 24. haftasında Nantes'ı 2-0 yenen Lille, liderliğini sürdürdü.

Lille, Nantes'ı yenerek liderliğini sürdürdü
ABONE OL

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 24. haftasında Nantes'ı 2-0 yenen Lille, liderliğini sürdürdü.

Bu sezon şampiyonluk hedefini sürdüren Lille, Beaujoire Stadı'nda ligde kalma mücadelesi veren Nantes'ın konuğu oldu.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Lille, 9. ve 83. dakikalarda Jonathan David'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek mücadeleden 3 puanla ayrıldı. 

Lille'de milli oyunculardan hafif sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz kadroda yer almazken, Zeki Çelik ise ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla Lille, puanını 54'e yükselterek haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Nantes ise 19 puanla 18. sırada kaldı.

Lille, Nantesı yenerek liderliğini sürdürdü

    Sergen Yalçın: "Bu galibiyetle lig yarışının içine kendimizi attık"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. "Arda Turan'ın küfürlerine ceza verilmesini bekliyoruz"
      "Arda Turan'ın küfürlerine ceza verilmesini bekliyoruz"
    2. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Tigres finalde!
      FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Tigres finalde!
    3. TOFAŞ - Frutti Extra Bursaspor: 84-77
      TOFAŞ - Frutti Extra Bursaspor: 84-77
    4. Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası rekorlarla sona erdi
      Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası rekorlarla sona erdi
    5. Lille, Nantes'ı yenerek liderliğini sürdürdü
      Lille, Nantes'ı yenerek liderliğini sürdürdü
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Nihat Özdemir'den derbi ve tribün açıklaması! 'Soruşturma başlattık'

    Son dakika - Nihat Özdemir'den derbi ve tribün açıklaması! 'Soruşturma başlattık'

    Son dakika - Sergen Yalçın'dan VAR isyanı!

    Son dakika - Sergen Yalçın'dan VAR isyanı!

    Son dakika - Beşiktaş'ta Emre Kocadağ açıkladı! 'Bonservisi için görüşüyoruz'

    Son dakika - Beşiktaş'ta Emre Kocadağ açıkladı! 'Bonservisi için görüşüyoruz'

    Son dakika - İsmail Kartal: "Yönetim bir karar alırsa saygı duyarım"

    Son dakika - İsmail Kartal: "Yönetim bir karar alırsa saygı duyarım"

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet