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01.11.2020 - 23:38 |

Lille - O.Lyon: 1-1

Fransa Ligue 1'de Lille, evinde Lyon'u konuk etti. Lille, Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Diğer milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik maçta forma giydi. Lyon'da Marcelo kırmızı kart gördü.

Lille - O.Lyon: 1-1
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Fransa Ligue 1'de Lille, evinde Lyon'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Lille'de tek golü 23. dakikada Bamba kaydetti. Bu golün asistini Burak Yılmaz attı. Lyon'un golünü ise 41. dakikada Zeki Çelik kendi kalesine attı.

Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ilk 11'de başladıkları maçta 90 dakika forma giydi. Yusuf Yazıcı ise 66. dakikada oyuna dahil oldu.

Lyon'da Marcelo kırmızı kart görerek 50. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Lille - O.Lyon: 1-1

 

İLK 11'LER

Lille: Maignan; Zeki Çelik, Andre, Botman, Bradaric; Luiz Araujo, Renato Sanches, Bamba, Ikone; Burak Yılmaz, David

Lyon: Lopes; Dubois, Marcelo, Diomande, Cornet; Paqueta, Thiago Mendes, Aouar; Kadewere, Depay, Toko Ekambi

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