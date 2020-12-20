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20.12.2020 - 22:36 |

Lille - PSG: 0-0

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Lille, sahasında PSG'yi konuk etti. Müsabaka 0-0 sona erdi. Lille'de Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı bu sezon ilk kez aynı anda ilk 11'de sahaya çıktı.

Lille - PSG: 0-0
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Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 16. haftasında Lille, evinde Paris Saint-Germain (PSG) ile golsüz berabere kalarak liderliğini sürdürdü.

Ligue 1'in 16. haftasındaki kritik mücadelede Lille, PSG'yi konuk etti. 

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve ilk devre golsüz tamamlandı. 

İkinci devrede, Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın pasıyla Yusuf Yazıcı 53. dakikada meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.

Mücadele 0-0 berabere tamamladı. Lille, bu skorla puanını 33 puana yükselterek averaj farkıyla liderliğini sürdürdü. PSG ise 32 puanla 3. sırada kaldı. 

Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, maça ilk 11'de başladı.

Lille - PSG: 0-0

 

Lille - PSG: 0-0

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