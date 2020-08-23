Lille-Rennes: 1-1

Skorer - Fransa Ligi'nde (Ligue 1) milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille konuk ettiği Rennes ile 1-1 berabere kaldı.

Burak Yılmaz'ın yedek kulübesinde başladığı karşılaşmanın 34. dakikasında konuk ekipte Sacha Boey kırmızı kart gördü. 41'de Jonathan Bamba ev sahibini üstünlüğe taşıdı: 1-0. 2 dakika sonra Mandava kırmızı kartla oyundan ihraç edilince iki takım da sahada 10 kişi kaldı.

Burak Yılmaz 65'te oyuna girdi

Burak Yılmaz 65. dakikada Jonathan David'in yerine oyuna dahil oldu. 74'te Damien Da Silva skora denge getirdi: 1-1.

90'da diğer milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı ise 90'da Benjamin Andre'nin yerine oyuna girdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar lige 1'er puanla başladı.

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