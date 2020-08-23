Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Lille-Rennes: 1-1
23.08.2020 - 00:00 |

Lille-Rennes: 1-1

Fransa Ligi'nde ilk hafta maçında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille kendi evinde Rennes'le yenişemedi.

Lille-Rennes: 1-1
ABONE OL

Skorer - Fransa Ligi'nde (Ligue 1) milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille konuk ettiği Rennes ile 1-1 berabere kaldı.

Burak Yılmaz'ın yedek kulübesinde başladığı karşılaşmanın 34. dakikasında konuk ekipte Sacha Boey kırmızı kart gördü. 41'de Jonathan Bamba ev sahibini üstünlüğe taşıdı: 1-0. 2 dakika sonra Mandava kırmızı kartla oyundan ihraç edilince iki takım da sahada 10 kişi kaldı.

Burak Yılmaz 65'te oyuna girdi

Burak Yılmaz 65. dakikada Jonathan David'in yerine oyuna dahil oldu. 74'te Damien Da Silva skora denge getirdi: 1-1.

90'da diğer milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı ise 90'da Benjamin Andre'nin yerine oyuna girdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar lige 1'er puanla başladı. 

MAÇIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN...

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Ozan Kabak bombası! Görüşmeler başladı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Alpaslan Öztürk sürprizi! Fenerbahçe derken...

Lille-Rennes: 1-1

 

 

 

Fenerbahçe taraftarından Topuk Yaylası’na büyük ilgi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Lille-Rennes: 1-1
    Lille-Rennes: 1-1
  2. Lincoln Red Imps-Priştine maçı iptal edildi
    Lincoln Red Imps-Priştine maçı iptal edildi
  3. NBA'de yılın başantrenörü Raptors'tan Nick Nurse
    NBA'de yılın başantrenörü Raptors'tan Nick Nurse
  4. Milli takımlarda yeni görevlendirmeler yapıldı
    Milli takımlarda yeni görevlendirmeler yapıldı
  5. Teknik direktör Tamer Güney yaşamını yitirdi
    Teknik direktör Tamer Güney yaşamını yitirdi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan açıklama! Başvuru reddi...

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan açıklama! Başvuru reddi...

Hiddink, Curaçao’nun başına geçti! Nereden nereye...

Hiddink, Curaçao’nun başına geçti! Nereden nereye...

Hamzaoğlu'ndan transfer limiti değerlendirmesi

Hamzaoğlu'ndan transfer limiti değerlendirmesi

Boluspor, Bekir Yılmaz'ı renklerine bağladı

Boluspor, Bekir Yılmaz'ı renklerine bağladı

Sıradaki Haber