Lille-Sparta Prag maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)
UEFA Avrupa Ligi H grubunda Fransız temsilcisi Lille, Stade Pierre Mauroy'da Sparta Prag'ı konuk edecek. Maçın başlamasına kısa bir süre kala maçın yayın bilgileri furtbolseverler tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Milli futbolcularımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın forma giydiği Lille takımında milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı mücadeleye ilk 11'de başlayacak. Zeki Çelik sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Burak Yılmaz ise bu maça yedek kulübesinde başlacak. Peki Lille-Sparta Prag maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Lille-Sparta Prag maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Avrupa Ligi H grubu 5. hafta maçında Lille sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek. Grupta 8 puanla ilk sırada yer alan Lille'de Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz gibi Milli takımımızın önemli üç ismi forma giyiyor. Lille'de Pazar günü oynanan Saint-Etienne maçında Zeki Çelik sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, Avrupa Ligi maçında da forma giyemeyecek. Maça ilk 11'de başlayacak olan Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra Burak Yılmaz ise hocasından forma şansı bekleyecek. Peki Lille-Sparta Prag maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
LİLLE-SPARTA PRAG MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Lille-Sparta Prag maçı bu akşam saat 20:55'te başlayacak. Mücadelede İspanyol futbol fedarasyonundan Estrada Fernandez düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 2 HD ekranından naklen yayınlanacak
İLK 11'LER
Lille 11'i: Maignan, Fonte, Botman, Bradaric, Djalo, Andre, Xeka, Araujo, Bamba, Yusuf Yazıcı, David
Sparta Prag 11'i: Nita, Celustka, Krejci, Plechaty, Krejci, Vindheim, Soucek, Pavelka, Dockal, Moberg-Karlsson, Julis