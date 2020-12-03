Lille-Sparta Prag maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Lille-Sparta Prag maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Avrupa Ligi H grubu 5. hafta maçında Lille sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek. Grupta 8 puanla ilk sırada yer alan Lille'de Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz gibi Milli takımımızın önemli üç ismi forma giyiyor. Lille'de Pazar günü oynanan Saint-Etienne maçında Zeki Çelik sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, Avrupa Ligi maçında da forma giyemeyecek. Maça ilk 11'de başlayacak olan Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra Burak Yılmaz ise hocasından forma şansı bekleyecek. Peki Lille-Sparta Prag maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

LİLLE-SPARTA PRAG MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Lille-Sparta Prag maçı bu akşam saat 20:55'te başlayacak. Mücadelede İspanyol futbol fedarasyonundan Estrada Fernandez düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 2 HD ekranından naklen yayınlanacak

İLK 11'LER

Lille 11'i: Maignan, Fonte, Botman, Bradaric, Djalo, Andre, Xeka, Araujo, Bamba, Yusuf Yazıcı, David

Sparta Prag 11'i: Nita, Celustka, Krejci, Plechaty, Krejci, Vindheim, Soucek, Pavelka, Dockal, Moberg-Karlsson, Julis