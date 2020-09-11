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11.09.2020 - 11:15 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)

Lille, Türkiye'den 4 genç ismin daha peşinde! Mustafa Kapı'nın ardından...

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in sportif direktörü Luis Campos, gelecek sezon için transferde yine Türk oyuncuları düşünüyor. Kadrosunda 3 Türk oyuncu bulunan ve Mustafa Kapıya da imza attıracak kulüp, ülkemizden yeni yetenekleri kadrosuna katmak için çalışmalar yapıyor.

Lille, Türkiye'den 4 genç ismin daha peşinde! Mustafa Kapı'nın ardından...
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Fransız kulübü Lille, Türk futbolcuları takibini sürdürüyor. Kadrosunda 3 Türk oyuncu bulunduran, son olarak da genç milli Mustafa Kapı'yı renklerine bağlayacak Lille'in sportif direktörü Luis Campos, gözünü yeniden Türkiye'ye çevirdi. Campos yeni sezonda ülkemizden 4 ismi izleyecek ve oyuncuların göstereceği performansa göre transferler gerçekleştirilecek.

LUIS CAMPOS'UN TÜRKİYE'DEKİ YENİ GÖZDELERİ

Campos bu sezon, Altınordu'nun 2004 doğumlu sağ beki Berke Kılıç, Aytemiz Alanyaspor'un 2002'li forveti Mustafa Yıldırım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2003 doğumlu sağ beki Eyüp Oskan ve Fenerbahçe'nin 2002li forveti Arda Okan Kurtulanı takip edecek.

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MUSTAFA KAPI YARIN FRANSA'YA GİDİYOR

Bu arada, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve Lille Kulübü ile anlaşan Mustafa Kapı da imza için yarın Fransa'ya gidecek. 2002 doğumlu orta saha, resmi işlemlerin ardından yeni takımına katılacak.

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Lille, Türkiyeden 4 genç ismin daha peşinde Mustafa Kapının ardından...

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