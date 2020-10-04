04.10.2020 - 17:55 |
Lille'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik coştu!
Fransa Ligi'nin 6. hafta maçında Lille, Strasbourg ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Lille sahadan 3-0 galip ayrılırken milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik gol attı.
Fransa Ligi'nin 6. hafta maçında Lille, Strasbourg ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Lille sahadan 3-0 galip ayrılırken milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik gol attı.
Lille'nin gollerin, 21. dakikada Zeki Çelik, 53. dakikada Renato Sanches, 68.dakikada Burak Yılmaz attı.
İLK 11'LER
STRASBOURG: Kamara, Simakan, Lala, Mitrovic, Caci, Djiku, Aholou, Lienard, Bellegarde, Chahiri, Ludovic
LILLE: Maignan, Zeki Çelik, Botman, Fonte, Andre, Bradaric, Bamba, Sanches, David, Araujo, Burak Yılmaz