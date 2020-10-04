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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Lille'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik coştu!
04.10.2020 - 17:55 |

Lille'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik coştu!

Fransa Ligi'nin 6. hafta maçında Lille, Strasbourg ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Lille sahadan 3-0 galip ayrılırken milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik gol attı.

Lille'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik coştu!
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Fransa Ligi'nin 6. hafta maçında Lille, Strasbourg ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Lille sahadan 3-0 galip ayrılırken milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik gol attı.

Lille'nin gollerin, 21. dakikada Zeki Çelik, 53. dakikada Renato Sanches, 68.dakikada Burak Yılmaz attı.

İLK 11'LER

STRASBOURG: Kamara, Simakan, Lala, Mitrovic, Caci, Djiku, Aholou, Lienard, Bellegarde, Chahiri, Ludovic

LILLE: Maignan, Zeki Çelik, Botman, Fonte, Andre, Bradaric, Bamba, Sanches, David, Araujo, Burak Yılmaz

Lillede Burak Yılmaz ve Zeki Çelik coştu

 

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