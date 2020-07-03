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03.07.2020 - 11:21 | | İSTANBUL (AA) -

Lille'den geleceğe yatırım! 3 genç oyuncu...

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille, 3 genç oyuncuyu kadrosuna kattı.

Lille'den geleceğe yatırım! 3 genç oyuncu...
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Lille Kulübü, Olympique Marsilya'dan Isaac Lihadji, Angers'den Usman Mamadou Simbakoli ve Trofense'den Osvaldo Pedro Capemba ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Lilleden geleceğe yatırım 3 genç oyuncu...

Söz konusu oyunculardan 18 yaşındaki Fransız Lihadji ve Angolalı Capemba kanatlarda, 19 yaşındaki Fransız Simbakoli ise forvette görev yapıyor.

Öte yandan altyapıda bulunan 18 yaşındaki Fransız stoper Nassim Innocenti'nin de profesyonel sözleşmeye imza attığı açıklandı.

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