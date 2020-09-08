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08.09.2020 - 01:05 | | AA

Lionel Messi, Barcelona'da ilk antrenmanÄ±na çÄ±ktÄ±

Barcelona'da kalmaya karar veren Arjantinli futbolcu Lionel Messi, yeni sezon Ã¶ncesi takÄ±mÄ±yla ilk antrenmanÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â

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TartÄ±ÅŸmalÄ± bir sÃ¼reÃ§ten sonra Barcelona'da kalmaya karar veren Arjantinli futbolcu Lionel Messi, yeni sezon Ã¶ncesi takÄ±mÄ±yla ilk antrenmanÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â 

2020-2021 sezonu Ã¶ncesi hazÄ±rlÄ±klarÄ±na geÃ§en hafta baÅŸlayan Barcelona'da antrenmanlara katÄ±lmayan Messi, bugÃ¼n tesislere en erken gelen futbolcu oldu.Â 

Antremandan yaklaÅŸÄ±k 1,5 saat Ã¶nce Sant Joan Despi Spor Tesisleri'ne gelen Messi, Barcelona'nÄ±n yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Ronald Koeman yÃ¶netiminde ilk antrenmana Ã§Ä±ktÄ±.Â 

Messi'nin LaLiga protokolÃ¼ gereÄŸi ilk olarak Kovid-19 PCR testinden geÃ§tiÄŸi belirtildi.Â 

33 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z futbolcu, 16 yÄ±ldÄ±r formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Barcelona'dan 25 AÄŸustos'ta ayrÄ±lmak istediÄŸini duyurmuÅŸ ancak kulÃ¼p yÃ¶netiminin 700 milyon avroluk serbest kalma bedelini Ã¶deme ÅŸartÄ± koymasÄ±ndan dolayÄ± sÃ¶zleÅŸmesinin sona ereceÄŸi 30 Haziran 2021'e kadar takÄ±mda kalmaya karar vermiÅŸti.

Lionel Messi, Barcelonada ilk antrenmanÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

Lionel Messi, Barcelonada ilk antrenmanÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

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