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28.12.2020 - 00:48 |

Lionel Messi: "Bir gün ABD'de oynamak istiyorum"

Barcelona'da geleceği merak konusu olan Lionel Messi, kariyeri, özel yaşantısı ve hedefleriyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

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Barcelona ve dünya futbolunun yıldız ismi Lionel Messi, La Sexta'ya kariyeri ve özel hayatıyla ilgili röportaj verdi.

"Barcelona finansal anlamda kötü durumda"
"Barcelona finansal anlamda kötü durumda. Eski ait olduğumuz günlere dönmek zor olacak. Pandemi süreci de çok etkiledi tabii."

 

 "Mesela bir restorana sıradan bir insan olarak gitmek isterdim"

"Kendimi ayrıcalıklı hissettiğim doğru ama bazen de anonim bir insan olmak isterdim. Mesela bir restorana, bir sinemaya sıradan bir insan olarak gitmek."

"Evet ağladım"

Messi, 'Son zamanlarda hiç ağladın mı?' sorusuna, "Evet, ağladım. Futbol için değil ama. Gizli kalmasını istediğim kişisel bir mesele için ağladım. Çünkü çok fazla paylaşmam ve her şeyi içime atarım. Hayatımda hiç psikologa gitmedim ama yakınlarım gitmem gerektiğini, buna ihtiyacım ollduğunu söylüyor."

"Real Madrid'e asla gitmem"
"Bir gün ABD'de oynamak istiyorum, bu benim hayalim. Real Madrid veya Atletico Madrid'e asla gitmem, imkansız. Geleceğim hakkında sezon sonu konuşmam daha iyi olur. Şu anda Barcelona'dayım ve sözleşmeme sadık kalacağım."

"Sahip olduğum her şeyi Barcelona'ya borçluyum"
"Barcelona benim hayatım. Aramızda büyük bir aşk var. Sahip olduğum, öğrendiğim her şeyi Barcelona'ya borçluyum."

"Hayranı olduğum sporcular"

"Hayran olduğum birçok sporcu var. Nadal, Federer, Lebron James'i söyleyebilirim. Futbolda da Cristiano Ronaldo"

Lionel Messi: Bir gün ABDde oynamak istiyorum

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