27.06.2018 - 02:30 |
Lionel Messi ilk kez
2018 FIFA Dünya Kupası’nda ilk iki maçta hayal kırıklığı yaratan ve sessiz kalan Lionel Messi şanssızlığını kırdı.
2018 FIFA Dünya Kupası’nda ilk iki maçta hayal kırıklığı yaratan ve sessiz kalan Lionel Messi şanssızlığını kırdı. Nijerya maçında turnuvadaki ilk golünü atan Messi, ülkesinde büyük sevinç yaşattı.
3 gün önce 31. yaş gününü kutlayan tecrübeli futbolcu, başarılı bir maç çıkardı. Öte yandan, Lionel Messi, 662 dakikanın ardından Dünya Kupası’nda gol atmayı başardı. Messi’nin Dünya Kupası’ndaki son golü de 2014’te Nijerya’ya karşı gelmişti.
100 gol oldu
Öte yandan Lionel Messi, 2018 FIFA Dünya Kupası’nda atılan 100. golün sahibi oldu.