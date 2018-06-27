MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Lionel Messi ilk kez
27.06.2018 - 02:30 |

Lionel Messi ilk kez

2018 FIFA Dünya Kupası’nda ilk iki maçta hayal kırıklığı yaratan ve sessiz kalan Lionel Messi şanssızlığını kırdı.

Lionel Messi ilk kez
ABONE OL
Nijerya - Arjantin maçından fotoğraflar
Nijerya - Arjantin maçından fotoğraflar
Nijerya - Arjantin maçından fotoğraflar
Nijerya - Arjantin maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

2018 FIFA Dünya Kupası’nda ilk iki maçta hayal kırıklığı yaratan ve sessiz kalan Lionel Messi şanssızlığını kırdı. Nijerya maçında turnuvadaki ilk golünü atan Messi, ülkesinde büyük sevinç yaşattı.

3 gün önce 31. yaş gününü kutlayan tecrübeli futbolcu, başarılı bir maç çıkardı. Öte yandan, Lionel Messi, 662 dakikanın ardından Dünya Kupası’nda gol atmayı başardı. Messi’nin Dünya Kupası’ndaki son golü de 2014’te Nijerya’ya karşı gelmişti.

100 gol oldu

Öte yandan Lionel Messi, 2018 FIFA Dünya Kupası’nda atılan 100. golün sahibi oldu.

    Samsunspor 55. kuruluş yılını kutladı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. İtalya Serie A'da Juventus liderliğini, Lazio takibini sürdürdü
      İtalya Serie A'da Juventus liderliğini, Lazio takibini sürdürdü
    2. Son dakika transfer haberleri - Fabri, Mallorca'dan ayrıldı, Beşiktaş heyecanlandı
      Son dakika transfer haberleri - Fabri, Mallorca'dan ayrıldı, Beşiktaş heyecanlandı
    3. Hakan Kutlu: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz, Play-off yolunda büyük yara aldık"
      Hakan Kutlu: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz, Play-off yolunda büyük yara aldık"
    4. Pınar Karşıyaka, TBF'nin verdiği puan silme cezasına itiraz
      Pınar Karşıyaka, TBF'nin verdiği puan silme cezasına itiraz
    5. İspanya 1. Basketbol Ligi'nin şampiyonu Baskonia oldu
      İspanya 1. Basketbol Ligi'nin şampiyonu Baskonia oldu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü kutlandı

    Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü kutlandı

    Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

    Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

    Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

    Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

    Ergin Ataman'dan İspanya ACB'nin şampiyonu Baskonia'ya tebrik ve TBF'ye eleştiri

    Ergin Ataman'dan İspanya ACB'nin şampiyonu Baskonia'ya tebrik ve TBF'ye eleştiri

    Sıradaki Haber