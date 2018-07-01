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01.07.2018 - 02:30 |

Lionel Messi yine kaybetti

Son yılların en fazla konuşulan konularından Arjantin’in Lionel Messi sıkıntısı yine yaşandı.

Lionel Messi yine kaybetti
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Fransa - Arjantin maçından fotoğraflar
Fransa - Arjantin maçından fotoğraflar
Fransa - Arjantin maçından fotoğraflar
Fransa - Arjantin maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

Son yılların en fazla konuşulan konularından Arjantin’in Lionel Messi sıkıntısı yine yaşandı. 2006 Dünya Kupası’na ilk kez çağrılan Messi ardından 2010, 2014 ve son olarak bu yıl kupada takımının 10 numarası olarak sahne aldı.

Tecrübeli futbolcu her 3 turnuvada da hüsrana uğradı. 2010’da çeyrek finalde Almanya’dan fark yiyen Messi, 2014’te de yine finalde Almanya’ya kaybetti.

Barcelona’nın yıldızı bu yıl ise çeyrek final göremeden Fransa’ya boyun eğdi. Messi 2016’da da Copa America finalinde mağlup olmuştu. Messi, Fransa maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Di Maria’nın serisi yetmedi

Arjantin’de enfes bir gol atan Angel Di Maria kişisel kariyeri için de önemli bir seri yakaladı. Tecrübeli orta saha Di Maria, ülkesinin formasıyla üst üste son 5 turnuvada da gol atma başarısı gösterdi. Di Maria sırasıyla; 2011 Copa America, 2014 Dünya Kupası, 2015 Copa America, 2016 Copa America ve 2018 Dünya Kupası’nda gol kaydetmesini bildi.


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