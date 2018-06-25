Lionel Messi'ye dev pasta!

Kupada kötü maçlar çıkaran Arjantin’de Lionel Messi’ye sürpriz hazırlanıyor. Dün itibariyle 31. yaş gününü kutlayan yıldız futbolcuya özel bir hediye ayarlandı.

Rusya’da Moskova’daki pastacılar toplanarak dev bir Messi pastası yaptı. Messi’ye 60 kilogramlık çikolatadan yapılan pasta heykeli hediye edilecek.

Şoke eden intihar

2018 Dünya Kupası’nda ilk iki maçta sadece 1 puan alabilen ve son maçında Hırvatistan’a 3-0 kaybeden Arjantin, Hindistan’da bir futbolseveri adeta yıktı.

Messi’nin İzlanda maçında kaçırdığı penaltı ve son mağlubiyet sonrası Hindistan’da yaşayan Dinu Alex, intihar etti.

Messi hayranı olduğunu söyleyen 30 yaşındaki futbolsever, bıraktığı notta; “Artık bu dünyada izleyecek bir şey kalmadı. Ölümün dipsiz derinliğine gidiyorum” dedi.