Lippstadt - Bayern Münih: 3-4

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) son şampiyonu Bayern Münih, hazırlık maçında 5. Lig ekibi SV Lippstadt'ı 4-3 mağlup etti.

Lippstadt kentinde yapılan maçta Bayern Münih ilk yarıyı Julian Green, Arjen Robben ve Frank Ribery'nin golleriyle 3-0 önde tamamladı. Bayern Münih'in ikinci yarının başında Marvin Joswig'in kendi kalesine attığı golle 4-0 üstünlük sağladığı maçta ev sahibi ekip, Marcel Rump, Stefan Parensen ve Paolo Maiella ile goller bularak skoru 4-3'e getirdi.

Bayern Münih'in 4-3 kazandığı karşılaşmada, takımın yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti kırmızı-beyazlı ekiple ilk galibiyetini elde etti.

Sakatlığının ardından 4 ay sonra formasına kavuşan Arjen Robben, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlık problemi yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bavyera temsilcisi, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) yer almaları nedeniyle izinli olan çok sayıda futbolcusundan yoksun sahaya çıktı.