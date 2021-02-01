Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Liverpool, 3 puanı 3 golle aldı
01.02.2021 - 01:47 | | AA

Liverpool, 3 puanı 3 golle aldı

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Liverpool, West Ham United'ı 3-1 yendi.

Liverpool, 3 puanı 3 golle aldı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Liverpool, West Ham United'ı 3-1 yendi.

Zirve yarışındaki takımlar arasındaki mücadelede West Ham United, Liverpool'u ağırladı. 

Son şampiyon Liverpool, Muhammed Salah'ın 57 ve 68, Georginio Wijnaldum'un da 84. dakikada attığı gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı. 

Golünü, 87. dakikada Craig Dawson'ın kaydettiği West Ham United'ın 4 maçlık galibiyet serisi noktalandı. 

Liverpool puanını 40'a yükseltirken, West Ham United 35 puanda kaldı.

Liverpool, 3 puanı 3 golle aldı

    Cenk Tosun: "Yuvama döndüm, çok mutluyum"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Yılport Samsunspor'dan hakem tepkisi
      Yılport Samsunspor'dan hakem tepkisi
    2. Barcelona, Athletic Bilbao'yu devirdi!
      Barcelona, Athletic Bilbao'yu devirdi!
    3. Premier Lig'de Liverpool, 3 puanı 3 golle aldı
      Premier Lig'de Liverpool, 3 puanı 3 golle aldı
    4. Lille'de Yusuf Yazıcı fırtınası!
      Lille'de Yusuf Yazıcı fırtınası!
    5. Altay, Polonyalı kaleci Stackhowiak'ı transfer etti
      Altay, Polonyalı kaleci Stackhowiak'ı transfer etti



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Antalya'da Jaume Munar şampiyon oldu

    Antalya'da Jaume Munar şampiyon oldu

    Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes: 76-100

    Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes: 76-100

    Gençlerbirliği'nde Arda Kızıldağ'ın burnunda kırık tespit edildi

    Gençlerbirliği'nde Arda Kızıldağ'ın burnunda kırık tespit edildi

    Son dakika - Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun İstanbul'da!

    Son dakika - Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun İstanbul'da!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet