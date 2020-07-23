Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerÄ°ngiltere Premier Lig Haberleri Liverpool 8 golün atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± maçta Chelsea'yi 5-3 yendi! Åžampiyonluk kupasÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±...
23.07.2020 - 01:17 | | LONDRA (AA) -Â

Liverpool 8 golün atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± maçta Chelsea'yi 5-3 yendi! Åžampiyonluk kupasÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±...

Ä°ngiltere Premier Lig'in 37'nci hafta karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Liverpool, konuk ettiÄŸi Chelsea'yi 5-3 yendi. ÅžampiyonluÄŸunu daha Ã¶nce ilan eden Liverpool, maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen seremoniyle 2019-2020 sezonu ÅŸampiyonluk kupasÄ±nÄ± aldÄ±.

Liverpool 8 golün atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± maçta Chelsea'yi 5-3 yendi! Åžampiyonluk kupasÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±...
ABONE OL
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
LÄ°VERPOOL KUPASINA KAVUÅžTU!

Premier Lig ÅŸampiyonluÄŸunu Ã¶nceki haftalarda ilan eden Liverpool, Anfield Road StadÄ±'nda Chelsea'yle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Ev sahibi takÄ±m 23'Ã¼ncÃ¼ dakikada Naby Keita, 38'inci dakikada Alexander Arnold ve 43'Ã¼ncÃ¼ dakikada Georginio Wijnaldum'un attÄ±ÄŸÄ± gollerle 3-0 Ã¶ne geÃ§ti.

Liverpool 8 golÃ¼n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Chelseayi 5-3 yendi Åžampiyonluk kupasÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±...

Chelsea'de Olivier Giroud 45 3'Ã¼ncÃ¼ dakikada aÄŸlarÄ± havalandÄ±rarak ilk yarÄ±nÄ±n skorunu belirledi: 3-1.

Ä°kinci yarÄ±ya hÄ±zlÄ± baÅŸlayan Liverpool, Roberto Firmino'nun attÄ±ÄŸÄ± golle skoru 4-1'e getirdi.

Londra ekibi Chelsea, Tammy Abraham'Ä±n 61'inci, Christian Pulusic'in ise 73'Ã¼ncÃ¼ dakikada attÄ±ÄŸÄ± gollerle farkÄ± 1'e dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼: 4-3.

Liverpool'da Alex Oxlade-Chamberlain 84'Ã¼ncÃ¼ dakikada maÃ§Ä±n skorunu belirleyen golÃ¼ kaydetti ve mÃ¼cadele Liverpool'un 5-3'lÃ¼k Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle tamamlandÄ±.

Â 

Kayserispor, Trabzonspor maçÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürüyor
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Liverpool 8 golün atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± maçta Chelsea'yi 5-3 yendi! Åžampiyonluk kupasÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±...
    Liverpool 8 golün atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± maçta Chelsea'yi 5-3 yendi! Åžampiyonluk kupasÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±...
  2. YÄ±lmaz Vural: Bizim için büyük bir avantaj
    YÄ±lmaz Vural: Bizim için büyük bir avantaj
  3. Ä°rfan Buz: Skoru dezavantaj olarak görmüyoruz
    Ä°rfan Buz: Skoru dezavantaj olarak görmüyoruz
  4. Slaven Bilic'li West Bromwich Albion, Premier Lig'e yükseldi
    Slaven Bilic'li West Bromwich Albion, Premier Lig'e yükseldi    
  5. West Ham United, Premier Lig'de kalmayÄ± garantiledi
    West Ham United, Premier Lig'de kalmayÄ± garantiledi



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Taraftarlar Bursaspor maçÄ±nÄ± dev ekrandan izledi

Taraftarlar Bursaspor maÃ§Ä±nÄ± dev ekrandan izledi

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼

Kayserispor, Trabzonspor maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü

Kayserispor, Trabzonspor maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼

GençlerbirliÄŸi, BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±

GenÃ§lerbirliÄŸi, BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±

SÄ±radaki Haber