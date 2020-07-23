Liverpool 8 golün atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± maçta Chelsea'yi 5-3 yendi! Åžampiyonluk kupasÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±...
Ä°ngiltere Premier Lig'in 37'nci hafta karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Liverpool, konuk ettiÄŸi Chelsea'yi 5-3 yendi. ÅžampiyonluÄŸunu daha Ã¶nce ilan eden Liverpool, maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen seremoniyle 2019-2020 sezonu ÅŸampiyonluk kupasÄ±nÄ± aldÄ±.
Premier Lig ÅŸampiyonluÄŸunu Ã¶nceki haftalarda ilan eden Liverpool, Anfield Road StadÄ±'nda Chelsea'yle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.
Ev sahibi takÄ±m 23'Ã¼ncÃ¼ dakikada Naby Keita, 38'inci dakikada Alexander Arnold ve 43'Ã¼ncÃ¼ dakikada Georginio Wijnaldum'un attÄ±ÄŸÄ± gollerle 3-0 Ã¶ne geÃ§ti.
Chelsea'de Olivier Giroud 45 3'Ã¼ncÃ¼ dakikada aÄŸlarÄ± havalandÄ±rarak ilk yarÄ±nÄ±n skorunu belirledi: 3-1.
Ä°kinci yarÄ±ya hÄ±zlÄ± baÅŸlayan Liverpool, Roberto Firmino'nun attÄ±ÄŸÄ± golle skoru 4-1'e getirdi.
Londra ekibi Chelsea, Tammy Abraham'Ä±n 61'inci, Christian Pulusic'in ise 73'Ã¼ncÃ¼ dakikada attÄ±ÄŸÄ± gollerle farkÄ± 1'e dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼: 4-3.
Liverpool'da Alex Oxlade-Chamberlain 84'Ã¼ncÃ¼ dakikada maÃ§Ä±n skorunu belirleyen golÃ¼ kaydetti ve mÃ¼cadele Liverpool'un 5-3'lÃ¼k Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle tamamlandÄ±.
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