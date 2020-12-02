Liverpool-Ajax: 1-0

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Liverpool Anfield Road'ta Ajax'ı 1-0 mağlup etti. Kırmızılar'ın golünü 58. dakikada Curtis Jones attı.

Grubun diğer maçında Atalanta kendi evinde Midtjylland ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Liverpool puanını 12'ye yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi.

Porto da gruptan çıktı

C Grubu'nda ise Olympique Marsilya evinde Olympiakos 2-1 yendi. Diğer karşılaşmada Porto ile Manchester City golsüz berabere kaldı. İngiliz ekibinin ardından Porto da ikinci tur vizesini cebine koydu.



