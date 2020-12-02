Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Liverpool-Ajax: 1-0
02.12.2020 - 01:58 |

Liverpool-Ajax: 1-0

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Liverpool kendi evinde Ajax'ı 1-0'lık sonuçla devirdi, ikinci tur vizesini kaptı.

Liverpool-Ajax: 1-0
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Liverpool Anfield Road'ta Ajax'ı 1-0 mağlup etti. Kırmızılar'ın golünü 58. dakikada Curtis Jones attı.

Grubun diğer maçında Atalanta kendi evinde Midtjylland ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Liverpool puanını 12'ye yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi.

Porto da gruptan çıktı

C Grubu'nda ise Olympique Marsilya evinde Olympiakos 2-1 yendi. Diğer karşılaşmada Porto ile Manchester City golsüz berabere kaldı. İngiliz ekibinin ardından Porto da ikinci tur vizesini cebine koydu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! İntikamını golle aldı, maça damga vurdu
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Atletico Madrid-Bayern Münih: 1-1

Liverpool-Ajax: 1-0
 

Mecnun Otyakmaz: "Artık tahammülümüz kalmadı"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Liverpool gruptan çıkmayı garantiledi
    Liverpool gruptan çıkmayı garantiledi
  2. Nagelsmann'dan Sörloth yorumu...
    Nagelsmann'dan Sörloth yorumu...
  3. Anadolu Efes evinde kazandı
    Anadolu Efes evinde kazandı
  4. Bayern beraberliği zor kurtardı: 1-1
    Bayern beraberliği zor kurtardı: 1-1
  5. F.Bahçe Beko'ya ilk darbe
    F.Bahçe Beko'ya ilk darbe



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Denizlispor'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak 2006 paylaşımı

Son dakika | Denizlispor'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak 2006 paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emre Sakçı'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emre Sakçı'yı kabul etti

Aston Villa-Newcastle maçı Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Aston Villa-Newcastle maçı Kovid-19 nedeniyle ertelendi  

Fenerbahçe Öznur Kablo-USK Prag: 77-70

Fenerbahçe Öznur Kablo-USK Prag: 77-70

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet