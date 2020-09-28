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28.09.2020 - 23:56 |

Liverpool - Arsenal: 3-1

Premier Lig'in 3. haftasında Liverpool, sahasında Arsenal'i 3-1 mağlup etti.

Liverpool - Arsenal: 3-1
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İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Liverpool, sahasında Arsenal'i ağırladı.

Anfield'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 3-1 kazanarak üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Mücadelenin ilk yarısında arka arkaya gelen gollerle izleyiciler zevki yüksek bir maç izledi. Dakikalar 25'i gösterdiğinde Lacazette'in golüyle Arsenal öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra 28'de Sadio Mane karşılaşmaya eşitliği getiren golü kaydetti. 34'e gelindiğinde ise Liverpool sağ beki Alexander-Arnold, sol bek Andrew Robertson'a asist yaparak takımlarını öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 Liverpool üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda üst üste oyuncu değişiklikleriyle taraflar birbirine sağlamaya çalışırken aranan gol bir türlü gelmedi. DAkikalar 88'e geldiğinde ise yeni transfer Diego Jota, Arsenal filelerini havalandırarak skoru 3-1 yaptı ve maçın skorunu ilan etti.

Bu sonucun ardından Liverpool 9 puana yükselerek 3'te 3 yaptı, Arsenal ise sezonun ilk mağlubiyetini ve puan kaybını yaşayarak 6 puanda kaldı.

Liverpool - Arsenal: 3-1

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