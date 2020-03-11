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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Liverpool-Atletico Madrid (CANLI)
11.03.2020 - 22:49 |

Liverpool-Atletico Madrid (CANLI)

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı devam ediyor. Liverpool, 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Atletico Madrid'i konuk ediyor.

Liverpool-Atletico Madrid (CANLI)

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Liverpool, son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid'i ağırlıyor. İlk maçı konuk ekip evinde 1-0 kazanmıştı.

Bu maçı canlı olarak Skorer'den takip edebilirsiniz...

Liverpool-Atletico Madrid (CANLI)


İLK 11'LER

Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain; Salah, Mané, Firmino.

Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savić, Felipe, Lodi; Koke, Partey, Saúl, Correa; Félix, Costa.

Liverpool-Atletico Madrid (CANLI)

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