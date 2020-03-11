11.03.2020 - 22:49 |
Liverpool-Atletico Madrid (CANLI)
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı devam ediyor. Liverpool, 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Atletico Madrid'i konuk ediyor.
Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Liverpool, son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid'i ağırlıyor. İlk maçı konuk ekip evinde 1-0 kazanmıştı.
Bu maçı canlı olarak Skorer'den takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain; Salah, Mané, Firmino.
Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savić, Felipe, Lodi; Koke, Partey, Saúl, Correa; Félix, Costa.