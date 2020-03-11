Liverpool Atletico Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta? İşte ilk 11'ler ve kadrolar

Liverpool Atletico Madrid maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nin en ciddi favorileri arasında gösterilen iki takımın zorlu mücadelesi öncesi merak edilenleri bir araya getirdik...



LIVERPOOL ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN?



Liverpool Atletico Madrid maçı bu akşam saat 23:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...



İLK 11'LER



Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain; Salah, Mané, Firmino.



Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savić, Felipe, Lodi; Koke, Partey, Saúl, Correa; Félix, Costa.



İKİ TAKIMDA SON DURUM

Premier Lig tarihinin en iyi performanslarından birine imzasını atan (- atmaya devam eden) Liverpool'un son 5 resmi maçının 3'ünü kaybetmiş olması pek kabul edilebilir gibi durmuyor... Jürgen Klopp'un ekibinin yenilmez görüntüsü sona mı erdi? İspanya'da 1-0 kaybeden İngiliz devi, İngiltere'de turu geçebilecek mi? As kaleci Alisson Becker sakat, sol bek Andy Robertson ile orta sahadan kaptan Jordan Henderson'ın durumları maç saati netleşecek.

Liverpool zaferi sonrası Villareal'i de ligde deviren Atletico Madrid, ardından Espanyol ve Sevilla karşısında arka arkaya beraberlikler almıştı. Bu 3 maçı kaçıran Thomas Lemar'ın hafif bir sakatlığı var ama İngiltere kafilesinde yerini aldı. Son maçlarda 90 dakikayı tamamlayaman Alvaro Morata da kadroda. TD Diego Simeone, zorlu 90 dakika öncesi "Baskı hissetmiyoruz." açıklamasında bulundu.