Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Liverpool-Bournemouth: 2-1
07.03.2020 - 15:29 |

Liverpool-Bournemouth: 2-1

Premier Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa koşan lider Liverpool, Anfield Road'ta 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Bournemouth'u 2-1 yendi, moral buldu.

Liverpool-Bournemouth: 2-1

Premier Lig'in 29. haftasında açık ara liderlik koltuğunda oturan Liverpool alt sıralardan kurtulmak isteyen Bournemouth'u 2-1'lik skorla devirdi.

Anfield Road'taki maça hızlı başlayan konuk ekip, 9. dakikada Callum Wilson'un golüyle öne geçti: 0-1. Lider, bu gole 25'te Salah'la yanıt verdi: 1-1.

33'te Sadio Mane ilk yarının skorunu ilan etti: 2-1. İkinci yarıda iki takımın da çabası sonucu değiştirmedi ve Liverpool önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Liverpool-Bournemouth: 2-1

 

 

 

Liverpool-Bournemouth: 2-1

 

Ronaldinho'nun kelepçeli olarak götürüldüğünü anlar sosyal medyayı salladı!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Demir Grup Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi çifte şok

Demir Grup Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi çifte şok

Türkiye Kupası Fenerbahçe Öznur Kablo'nun!

Türkiye Kupası Fenerbahçe Öznur Kablo'nun!

Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0

Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Sıradaki Haber