07.03.2020 - 15:29 |
Liverpool-Bournemouth: 2-1
Premier Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa koşan lider Liverpool, Anfield Road'ta 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Bournemouth'u 2-1 yendi, moral buldu.
Premier Lig'in 29. haftasında açık ara liderlik koltuğunda oturan Liverpool alt sıralardan kurtulmak isteyen Bournemouth'u 2-1'lik skorla devirdi.
Anfield Road'taki maça hızlı başlayan konuk ekip, 9. dakikada Callum Wilson'un golüyle öne geçti: 0-1. Lider, bu gole 25'te Salah'la yanıt verdi: 1-1.
33'te Sadio Mane ilk yarının skorunu ilan etti: 2-1. İkinci yarıda iki takımın da çabası sonucu değiştirmedi ve Liverpool önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.