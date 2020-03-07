Liverpool-Bournemouth: 2-1

Premier Lig'in 29. haftasında açık ara liderlik koltuğunda oturan Liverpool alt sıralardan kurtulmak isteyen Bournemouth'u 2-1'lik skorla devirdi.

Anfield Road'taki maça hızlı başlayan konuk ekip, 9. dakikada Callum Wilson'un golüyle öne geçti: 0-1. Lider, bu gole 25'te Salah'la yanıt verdi: 1-1.

33'te Sadio Mane ilk yarının skorunu ilan etti: 2-1. İkinci yarıda iki takımın da çabası sonucu değiştirmedi ve Liverpool önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.