Liverpool, Dortmund'u ezdi geçti: 4-0

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Premier Lig'de geçen sezon şampiyonluğu son haftalarda Manchester City'e kaptıran Liverpool, yeni sezona hazır görünüyor... Kırmızı-beyazlı ekip Anfield Road'ta oynadığı hazırlık maçında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'a gol yağdırdı: 4-0.

Maça fırtına gibi giren Liverpool, 10. dakikada Sturridge ve 14'te Lovren'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da baskılı bir futbol sergileyen Kırmızılar'da 49'da sahne alan Coutinho farkı 3'e çıkardı: 3-0. 61'de Henderson karşılaşmanın skorunu tabelaya yazdı: 4-0.