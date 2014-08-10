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10.08.2014 - 16:29 |

Liverpool, Dortmund'u ezdi geçti: 4-0

Anfield Road'ta oynanan hazırlık maçında Liverpool, Alman ekibi Borussia Dortmund'u 4-0 yendi.

Liverpool, Dortmund'u ezdi geçti: 4-0
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Premier Lig'de geçen sezon şampiyonluğu son haftalarda Manchester City'e kaptıran Liverpool, yeni sezona hazır görünüyor... Kırmızı-beyazlı ekip Anfield Road'ta oynadığı hazırlık maçında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'a gol yağdırdı: 4-0.

Maça fırtına gibi giren Liverpool, 10. dakikada Sturridge ve 14'te Lovren'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da baskılı bir futbol sergileyen Kırmızılar'da 49'da sahne alan Coutinho farkı 3'e çıkardı: 3-0. 61'de Henderson karşılaşmanın skorunu tabelaya yazdı: 4-0.

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