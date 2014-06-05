Liverpool, Emre Can'ı açıkladı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Bayer Leverkusen'de forma giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligdeki şampiyonluk yarışında Manchester City'nin arkasında kalan Liverpool, sözleşmesindeki fesih bedeli 9,75 milyon sterlin olan 20 yaşındaki Emre Can ile prensip anlaşmasına vardı.

Liverpool Teknik Direktörü Brendan Rodgers'ın takip ettiği Can, geçen sezon Bayern Münih'ten 5 milyon bonservis bedeli karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu.

Bayer Leverkusen formasıyla toplamda 39 karşılaşmaya çıkan orta saha oyuncusu, geçen sezon 4 gol ve 5 asistlik bir performans sergilemişti. Emre Can, aynı zamanda Almanya'nın bütün alt yaş kategorilerinde de oynadı.

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