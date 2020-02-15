Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Liverpool, galibiyet serisini 17 maça çıkardı!
15.02.2020 - 23:02 |

Liverpool, galibiyet serisini 17 maça çıkardı!

İngiltere Premier Lig'in 26. hafta maçında lider Liverpool, deplasmanda Norwich City'yi 1-0 yendi.

Liverpool, galibiyet serisini 17 maça çıkardı!

İngiltere Premier Lig'in 26. hafta maçında lider Liverpool, deplasmanda Norwich City'yi 1-0 yendi. Tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşayan Liverpool, Carrow Road'da Norwich City'nin konuğu oldu. 

İlk yarısı 0-0 sonuçlanan maçta konuk ekip, Sadio Mane'nin 78. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. 

Ligde üst üste 17. kez kazanan namağlup lider Liverpool, toplamda 25. galibiyetini alırken puanını 76'ya çıkardı. Lig sonuncusu Norwich City ise 18 puanda kaldı.

Liverpool, galibiyet serisini 17 maça çıkardı

Liverpool Oyuncularının Serbest Vuruş Yarışması

    Mustafa Reşit Akçay: “Maçın başından sonuna kadar dikkatimiz yüksekti”
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Melih Mahmutoğlu: "Tekrardan kupayı kazanmak istiyoruz"

    Melih Mahmutoğlu: "Tekrardan kupayı kazanmak istiyoruz"

    Liverpool, galibiyet serisini 17 maça çıkardı!

    Liverpool, galibiyet serisini 17 maça çıkardı!

    Ersun Yanal: "Sorumlusu benim"

    Ersun Yanal: "Sorumlusu benim"

    Max Kruse: "Derbiyi düşünmedim"

    Max Kruse: "Derbiyi düşünmedim"

    Sıradaki Haber