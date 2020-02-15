15.02.2020 - 23:02 |
Liverpool, galibiyet serisini 17 maça çıkardı!
İngiltere Premier Lig'in 26. hafta maçında lider Liverpool, deplasmanda Norwich City'yi 1-0 yendi.
İngiltere Premier Lig'in 26. hafta maçında lider Liverpool, deplasmanda Norwich City'yi 1-0 yendi. Tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşayan Liverpool, Carrow Road'da Norwich City'nin konuğu oldu.
İlk yarısı 0-0 sonuçlanan maçta konuk ekip, Sadio Mane'nin 78. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Ligde üst üste 17. kez kazanan namağlup lider Liverpool, toplamda 25. galibiyetini alırken puanını 76'ya çıkardı. Lig sonuncusu Norwich City ise 18 puanda kaldı.
Liverpool Oyuncularının Serbest Vuruş Yarışması