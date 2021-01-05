05.01.2021 - 01:30 | | AA
Liverpool galibiyeti sonrası gözyaşlarını tutamadı!
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, deplasmanda Southampton'a 1-0 yenildi. Hasenhüttl, Liverpool galibiyetinin ardından gözyaşlarını tutamadı.
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, deplasmanda Southampton'a 1-0 yenildi.
Southampton, St. Mary Stadı'nda konuk ettiği Liverpool'a karşı 2. dakikada Danny Ings'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi takım, ikinci yarıda gol atılmayan karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Premier Lig'de 12 maç sonra kaybeden Liverpool, bu sonuçla 33 puanda kalırken, Southampton 29 puana yükseldi.
Liverpool, ligin 4. haftasında Aston Villa'ya, deplasmanda 7-2 yenilmişti.
Hasenhüttl, Liverpool galibiyetinin ardından gözyaşlarını tutamadı.