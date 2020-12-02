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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Liverpool kalecisi Alisson diz ardı kirişinden sakatlandı
02.12.2020 - 11:07 | | AA

Liverpool kalecisi Alisson diz ardı kirişinden sakatlandı

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker, sakatlığı yüzünden 10 ila 14 gün sahalardan uzak kalacak.

Liverpool kalecisi Alisson diz ardı kirişinden sakatlandı
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28 yaşındaki file bekçisinin, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 5. haftasındaki Ajax karşılaşmasının kadrosuna alınmamasının sebebi belli oldu.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Test sonucu diz ardı kirişinde zorlanma tespit edildi. Kaç maç kaçıracağını tam olarak bilmiyoruz. Beklemek zorundayız. Fakat bu tip sakatlıkların 4-5 günde iyileştiğini görmedim. O yüzden 10 ila 14 gün süreceğini sanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Liverpool kalecisi Alisson diz ardı kirişinden sakatlandı

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