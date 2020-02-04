Liverpool mart ayında şampiyon

CELAL UMUT EREN

İngiltere’de henüz 3 Şubat’ta en yakın takipçisi Manchester City ile puan farkını 22’ye yükselten Kırmızılar, yeni bir zafere doğru koşuyor. Ligin bitmesine 13 hafta kala 25 maçın 24’ünü kazanıp sadece 1 kez berabere kalan Klopp ve ekibi, 16 Mart’taki Everton maçıyla unutulmaz başarısını ilan etmeyi amaçlıyor.

İngiltere Premier Lig’de tarihi bir sezon yaşanıyor. Liverpool, 25 haftada kazandığı 24 galibiyet ve 1 beraberlik alarak lig tarihinde ender rastlanan bir başarı sergiledi. 25. hafta itibariyle en yakın takipçisi Manchester City’nin 22 puan önünde olan Kırmızılar, unutulmaz bir şampiyonluğa yelken açtı.Manchester City’nin önceki akşam Tottenham’a 2-0 kaybetmesi ve ligin bitimine 13 hafta kala büyük Southampton’ı 4-0 devirmesiyle ciddi bir avantaj yakalayan Klopp’un ekibi, mart ayında şampiyonluğunu ilan etmeyi hesaplıyor. Bu şampiyonluğun da 16 Mart’ta Everton’la deplasmanda oynanacak maçta kazanılma ihtimali yüksek duruyor.



Zira Jurgen Klopp ve takımı, 5 maç daha kazanırsa matematiksel olarak şampiyonluğunu garantiliyor. Bu 5 maçlık süreçte City puan kayıplarına devam ederse şampiyonluğun daha erken bir tarihte olması da ihtimaller dahilinde. Şu anda Premier Lig lideri için tüm kötü senaryolar düşünülse bile zirveyi kaptırması çok zor gözüküyor. Liverpool’un şu anda kalan 13 haftada 7 yenilgi ve 1 beraberlik hakkı bulunuyor. Son olarak 1990 yılında zirveye çıkan ve 30 yıldır kupaya hasret olan Anfield’da büyük bir heyecan yaşanıyor.

31 şutta sıfır çekti

Manchester City, Tottenham deplasmanında 2-0 kaybetse de oyun olarak ezici bir üstünlük kurdu. 31 şut çeken City, gol bulamadı ve bir penaltı kaçırdı. Tottenham sadece 3 şutta 2 gol buldu.

Mourinho’dan VAR isyanı

Tottenham-Manchester City maçında 2-0’lık skorla gülen Jose Mourinho, buna karşın maç sonunda yardımcı hakem sistemine çattı. VAR’ın futbola iyi gelmediğini bir kez daha tekrar eden Portekizli menajer, “Futbolu çok seviyorum. VAR’ın da futbola iyi geleceğini düşünmüştüm. Gol çizgisi teknolojisindeki gibi VAR’ın da doğru kararlar vereceğini düşünmüştüm. Çünkü gol çizgisi teknolojisinde bir santim bile çizgi geçilse, karar doğru çıkıyor. Ama VAR’da sürekli hatalı kararlar veriliyor” ifadelerini kullandı.

‘Liverpool gerçeği var’

Manchester City’de Tottenham yenilgisi büyük hayal kırıklığı yarattı. Karşılaşma sonrası oyuncularıyla 50 dakikaya yakın bir süre soyunma odasında hararetli ve sinirli bir toplantı geçiren Pep Guardiola, artık Liverpool’un şampiyonluğunu kabul etti. Premier Lig’de lider olan Liverpool’un çok farkı bir takım olduğuna vurgu yapan Guardiola, “Bu ligde artık Liverpool gerçeğini kabul ediyoruz. Ama siz de bir gerçeği kabul edin; eğer Liverpool, İspanya’da, İtalya’da, Almanya’da ya da Fransa’da olsaydı orada da bu tablo olacaktı. Bunu kabul edin” dedi.

Liverpool 1-0 Wolverhampton