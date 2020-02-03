Liverpool Mart ayında şampiyonluğu kucaklayabilir

Skorer - Premier Lig'de Liverpool şampiyon belli, takımlar ikincilik için mücadele ediyor...

25. haftada Kırmızılar evinde Southampton'u 4-0'lık skorla devirirken, haftanın maçında Manchester City, Tottenham'a deplasmanda 2-0'lık skorla boyun eğdi. Bu sonuçların ardından Liverpool (73), takipçisi City'ye (51) 22 puan fark attı.

24 galibiyet, 1 beraberlikle tarihi bir sezon geçiren Kloop'un talebeleri, her iki takımın da ligdeki maçları kazanacağı hesaba katılırsa; 21 Mart'ta Anfield Road'ta oynanacak Crystal Palace maçında şampiyonluğu garantileyecek. Kırmızı-beyazlı ekip bitime 7 hafta kala 30 yıllık şampiyonluk özlemini sona erdirecek.

Mart ayı başında da şampiyonluk turu atabilir

Tabii büyük düşüş yaşayan City'nin puan kayıpları devam ettiği takdirde Liverpool şampiyonluk kutlamalarını Mart ayı başına çekebilir.